網評：中國的向“新”力對世界意味著什麼

中評社北京7月21日電／中國發展迸發更多向“新”力，對世界意味著什麼？



來源：中央廣電總台國際在線



當前，新質生產力成為中國經濟領域的熱詞。近日召開的中共二十屆三中全會，描繪了中國進一步全面深化改革的新藍圖，其中提出，要健全因地制宜發展新質生產力體制機制。分析人士認為，這說明中國決心通過深化相關改革，為新質生產力的培育、發展和壯大營造更加良好的制度性環境，為實現高質量發展、推進中國式現代化提供強大動能。



如果站在世界發展大勢、中國發展走向這兩個坐標下觀察，人們會更理解中國最高領導人提出發展新質生產力的重要意義。從外部因素看，人類歷史上經歷的工業革命、信息革命，都是由劃時代的生產力變革引發的。如今，科技變革日新月異，世界經濟實現新增長必然依靠新生產力來拉動。從內部因素看，這些年中國經濟發生深刻變革，不再簡單以GDP增速論英雄，而是轉向高質量發展階段，通過創新培育新產業、挖掘新動能時不我待。



透過全會審議通過的《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》，外界不難發現，中國發展新質生產力的思路十分清晰：大力培育壯大新興產業，布局建設未來產業，改造提升傳統產業，推動製造業高端化、智能化、綠色化發展。而“因地制宜”這一關鍵表述，說明中國發展新質生產力並不是搞一種模式，而是堅持從實際出發，根據各地的資源禀賦、產業基礎、科研條件等，有選擇地推動新產業、新模式、新動能發展。



從更深層次看，發展新質生產力不單純是經濟產業政策的問題，而是要以深化改革為支撐，大力完善經濟體制、科技體制、人才體制等，並通過擴大高水平對外開放，為其營造良好的國際環境。《決定》部署以改革推動新質生產力發展，提出要加快形成同新質生產力更相適應的生產關係，深意正在於此。



在很多觀察人士看來，健全因地制宜發展新質生產力體制機制，將給中國發展方式帶來深刻改變。聯合國前副秘書長埃裡克·索爾海姆日前高度評價中國深化改革、大力發展新質生產力的舉措。他認為，以科技為引領、堅持綠色轉型，將是中國在21世紀取得成功的關鍵。

