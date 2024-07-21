警推解密實境遊戲　培育青年守法意識

圖：中學生玩劇本殺遊戲，從而加強防罪意識。（圖源：大公報） 中評社北京7月21日電／據大公報報導，警務處東九龍總區昨日（20日）與九龍東區各界聯會、黃大仙及觀塘兩區的民政事務處等，在東九龍總區警察總部合辦青年“實境遊戲解密”活動，活動以劇本殺遊戲形式進行，150名中學生扮演偵探參與其中。主辦方希望借互動和體驗式的學習，能加強青年人的防罪意識，實現防罪滅罪工作“由細做、持續做、一齊做”，向他們傳達正確的價值觀和社會歸屬感，從而增進警民之間的理解和信任。



警務處處長蕭澤頤在致辭時表示，“青年興，則香港興；青年發展，則香港發展；青年有未來，則香港有未來”，要令青年興，就一定要所有青少年工作的持份者齊心合力，今次活動由多個機構合辦，為青年人提供一個寶貴機會，發揮創新思維，同時培養守法意識、社會責任及國民身份認同，令青年人建立正向價值觀及生活態度，強調會繼續團結社會各界，從多方面培育青年人，發揮“一加一大於二”的效果。



蕭澤頤相信參加者能透過活動，更體會警務人員在執行任務時所面臨的壓力和挑戰，他亦提到，現時資訊科技發達，騙徒使用網絡犯罪的手法層出不窮，提醒要時刻保持警覺性，如果遇到詐騙時一定要保持冷靜、核實對方身份及資訊的真偽，如有懷疑要立即報警求助，並且要第一時間向家人分享最新的騙徒手法及防騙資訊，重申防騙工作不能鬆懈，警方今後會密切留意騙案趨勢，加強執法和宣傳教育。



