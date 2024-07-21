右圖：食安中心展示工場相片，指有已稀釋的玫瑰露酒放在膠桶內，於室溫儲存三天，有衛生風險。\食安中心圖片；左圖：廖孖記店內陳設凌亂，只見存放多盒由另一間荳品廠供應的白腐乳。（圖源：大公報） 中評社北京7月21日電／據大公報報導，本港百年老店“廖孖記”的腐乳，被食物安全中心三次抽樣檢測結果均未達“滿意”級別，該店近日宣布結業。食安中心昨日會見傳媒，進一步交代食物檢測安排，指調查過程中，巡查“廖孖記”廠房時，包裝區有積塵及生銹，已稀釋的玫瑰露酒放入膠桶，與雜物一同存放室溫長達三日，增加污染及變壞風險。



食安中心表示發現“廖孖記”廠內沒有生產腐乳，只是將白腐乳加入調味料及重新包裝，白腐乳由另一間荳品廠供應。食安中心署理食物安全專員李培文強調，從未指導商戶製作腐乳，“大家都不會相信，我們都不可教一個百年老牌老店做腐乳。”廖孖記則表示，明日交代事件。＼大公報記者 鐘佩欣



廖孖記的“廖孖記衛生腐乳王”被食安中心抽檢發現含菌量超標，第一次樣本蠟樣芽孢杆菌超標30%；第二次樣本檢測結果為“尚可，但要跟進”；第三次含菌量超標12倍。食安中心、店方就抽檢方式各執一詞。廖孖記早前接受傳媒訪問時表示，食安中心第三次（9日）購入的腐乳，是由廖孖記改善生產流程後試造的“測試樣本”，僅得一樽。



以顧客身份購入 非唯一樣本



食安中心署理食物安全專員李培文昨日會見傳媒時表示，三次檢測的樣本，都是以顧客身份購入，否認店方早前說的指定“測試樣本”說法。而第三次跟進樣本方法是以顧客形式購買商品，在完成購買，食安中心人員才會向店舖透露身份，並在見證下將樣本放入證物袋內及簽署作實。



李培文說，7月4日下午，食安中心人員巡查廖孖記的食物製造廠，發現存有食安風險，包裝區的排氣口和風扇，見到積有灰塵及生銹，增加食物污染風險。已稀釋的玫瑰露酒放入膠桶，與雜物一同存放室溫長達三日，增加污染及變壞風險。中心人員當時教育商戶妥善貯存材料、盡快使用已開封材料等。



李培文又說，當日巡查發現，廠內並沒有生產腐乳，工人把原裝購入的白腐乳，轉移至玻璃樽內，加入稀釋玫瑰露酒與芝麻油等。據負責人說，廠房只進行白腐乳的重新裝瓶，添加調味料及包裝等。而白腐乳是經香港一間貿易公司，由另外一間荳品廠供應。

