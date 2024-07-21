共創明“Teen”校友工作實習啟動

圖：陳國基出席青少年發展企業聯盟舉辦的“共創明‘Teen’校友會”工作體驗實習計劃啟動禮暨學員前期基礎培訓班。（圖源：大公報） 中評社北京7月21日電／據大公報報導，“共創明‘Teen’校友會”工作體驗實習計劃昨日（20日）啟動。政務司司長陳國基出席啟動禮暨學員前期基礎培訓班並致辭，他指出，“校友”們通過此次工作體驗實習計劃找到適合自己的工作是最重要的。



“校友會”半年開展400活動



陳國基表示，去年11月“共創明‘Teen’計劃”正式舉辦第一期畢業典禮，各位畢業生在畢業禮後自動加入“共創明‘Teen’校友會”，成為“校友”。社會福利署署長李佩詩向陳國基表示，在政、商、民三方通力合作下，“校友會”成立至今僅半年已開展了逾400項活動，涵蓋理財教育、文化藝術、領袖訓練、生涯規劃等。



陳國基指出，生涯規劃的“亮點項目”之一即是本次工作體驗實習計劃。計劃的籌辦機構“青少年發展企業聯盟”早前已為各位“校友”進行面試，瞭解大家的興趣和潛能；並將從暑假開始，安排大家前往相關的企業和機構進行為期最少五日的實習，所涉及的行業包括醫療、金融、創科、設計、公共服務等。



陳國基表示，推行“共創明‘Teen’計劃”的一個重要目的就是為各位學員提供多姿多彩的學習和體驗機會，擴闊視野、增強自信，讓各位學員更清楚知道自己的喜好與擅長，從而選擇一條適合自己的路。