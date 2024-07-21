第十七屆香港青少年軍事夏令營結業

圖：第十七屆香港青少年軍事夏令營在7月中開始，昨日圓滿結業。（圖源：大公報） 中評社北京7月21日電／據大公報報導，第十七屆香港青少年軍事夏令營結業典禮昨日在中國人民解放軍駐香港部隊新圍軍營舉行。來自香港130餘所中學約500名青少年身著制服，在雄壯的國歌聲中隆重舉行莊嚴的升國旗儀式，向在場嘉賓和家長們展示過去一周的訓練成果。



本屆軍事夏令營，青少年們接受了軍事體育訓練、單個軍人隊列動作、激光模擬對抗和地圖使用等多項軍事課目訓練，參加了愛國主義和國防教育講座，參觀了駐香港部隊展覽中心“夢起東方──中國夢.強軍夢.香江衛士”主題展覽，觀看了《我和我的祖國》主題文藝演出，觀摩體驗了武器裝備，度過了短暫而又充實的軍營時光。



香港特區行政長官李家超、中央政府駐港聯絡辦副主任盧新寧、外交部駐港公署特派員崔建春、駐香港部隊司令員彭京堂等出席結業典禮。各方代表致辭後，嘉賓為學生代表頒發結業證書並合影留念，為本次軍事夏令營畫上了完美的句號。



歷年逾5000港青少參加



香港青少年軍事夏令營由香港群力資源中心、香港特別行政區政府、駐香港部隊聯合主辦，2005年7月推出首屆活動，迄今共有5000餘名香港青少年學生參加。他們經過軍營鍛煉，加深了對祖國國情和國防知識的瞭解，深化了對中國人民解放軍基本情況和優良傳統的理解認識，進一步厚植了家國情懷，強化了國防觀念，錘煉了過硬本領。



中國人民解放軍進駐香港27年來，在履行好防務職責的同時，始終注重與香港社會各界加強溝通和交流，積極開展國防教育進校園、香港中小學生升國旗儀式培訓、軍事生活體驗營等愛國主義和國防教育活動，持續開辦香港青少年軍事夏令營和香港大學生軍事夏令營，常態組織香港市民參觀駐香港部隊展覽中心，組織軍營開放33次、接待香港市民86萬餘人次，持續凝聚建設美好香港、實現民族復興的強大正能量。