新民黨：特區應檢視如何發揮自身力量及定位

中評社北京7月21日電／據大公報報導，中共二十屆三中全會審議通過了《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》。新民黨表示，堅定認同及支持，並認為香港特別行政區應檢視如何發揮自身力量及定位，助力國家深化改革、推進發展。



新民黨指出，全球局勢將在2024年外國大選後更風起雲湧，複雜多變，地緣政治將更嚴峻。對全會公報提出“必須全面貫徹總體國家安全觀，完善維護國家安全體制機制”，同時亦要“完善涉外國家安全機制”非常認同。香港特區已於今年初通過及實施《維護國家安全條例》，完善維護國家安全的法律及執行機制，與香港國安法一起構築維護國家安全的屏障，堅定維護國家主權、安全、發展利益。



此外，新民黨認為香港必須深化在“一國兩制”下的國際化獨特優勢，助力國家聯通世界，推進中國特色大國外交，實踐人類命運共同體這崇高理念。新民黨則會在民間外交方面做更多工作，拓闊香港的國際關係，致力說好中國及香港故事。



新民黨亦表示，高質量發展、新質生產力不止是國家的目標，更應是香港的目標。香港目前正經歷經濟轉型，因此必須懂得運用新質生產力，在科技創新、人才培養、產業結構等各方面奮發自強，包括引入更多創科企業、培育更多新質人才，要敢於創新，敢冒風險，敢於闖蕩，以在這民族復興偉業的關鍵時期，有效實現全會目標，為國家作出更多貢獻。