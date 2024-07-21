教育界：組織內地考察　助學生瞭解國情

中評社北京7月21日電／據大公報報導，多位教育界代表在分享會上，回顧過去一年香港各界具體落實習主席回信精神，包括通過組織不同的學生內地交流和考察活動，幫助學生把讀萬卷書與行萬里路結合起來，深入瞭解國家的歷史文化和國情，厚植家國情懷。



今年4月初，特區政府愛國主義教育工作小組正式成立，協調政府部門和社會力量全方位推進愛國主義教育。基督教香港信義會信義中學副校長吳宏業表示，香港學校的愛國主義教育已取得成效，不僅讓學生深刻理解了愛國主義內涵，更增強了他們對香港和祖國的歸屬感，學校以實際行動為香港長期繁榮穩定作出貢獻。



勉勵學生關注國家科技發展



香港理工大學深空探測研究中心航天器系統工程師林浩一表示，未來他與團隊會在習主席回信激勵下繼續努力，利用過去累積的經驗，希望能夠承擔更多的貢獻。他又勉勵學生要繼續關注國家的科技發展，積極參與科技相關的教育活動、展覽、比賽，抓緊每一個機會裝備自己，將來投身科技事業，為中華民族偉大復興出一分力。



“書信包含了濃濃的情懷”，立法會教育界議員朱國強表示，總書記親身示範如何進行愛國教育，他的回信勉勵同學們將歷史文化和當代發展結合起來，令香港青少年真正將自己當成國家的一分子。



“親筆書信的交流方式自帶親切感，尤其在電子化時代，是情懷的傳達與情感的沉澱。”選委會界別議員鄧飛表示，習主席的回信鼓勵香港青少年既注重歷史文化，也要發展創科，更要通過走萬里路，融入國家發展大局，唯有這種“沉浸式的學習”才能起到效果，讓香港青少年產生真正的國民身份認同，好過走馬觀花的效果。