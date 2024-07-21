“讓香港成為更具創意的城市”

左圖：特首李家超和盧新寧副主任與德瑞國際學校的學生親切交流。右圖：與李家超握手的學生陳蕙軒。（圖源：大公報） 中評社北京7月21日電／據大公報報導，來自德瑞國際學校的中六生陳蕙軒昨日亦參與分享會，她曾以香港特區代表隊身份參與青少年STEM競賽2024年再生元“國際科學與工程大獎賽（ISEF）”，憑借其以沉浸式多感官療法幫助認知障礙症（俗稱“腦退化”）患者復康治療的項目，獲得一等獎以及全場最頂級獎項之一的克雷格─巴雷特創新獎（Craig R. Barrett Award for Innovation）。在來自70個國家和地區的近2000名青年科學家中，陳蕙軒是第一位獲得著名的克雷格─巴雷特創新獎的香港學生。



積極為社區帶來改變



陳蕙軒接受《大公報》訪問時表示，習近平主席的回信對有志從事創新科技研究的香港同學，是很重要的勉勵。特別是回信中鼓勵同學們把讀萬卷書與行萬里路結合起來，為建設美好香港貢獻力量。“今次的活動也看到很多年輕同學充滿熱情與幹勁，設計出不同的航天科技項目”。



“我的目標是讓香港成為一個更具創意的城市，並激發青少年對科學的熱情，為迫切的問題創造解決方案，共同為我們的社區帶來有意義的影響。”陳蕙軒感謝特區政府及香港新一代文化協會過去三年來的支持及培育，不僅讓她的研究項目“樂活腦友：認知障礙症多感官混合實境康復應用程式”在國際舞台上展示，令香港年輕一代的創科能力及成果得到國際間的關注，說好香港青少年科研故事，同時有機會為香港貢獻一分力量。她認為，透過“樂活腦友”項目，能夠改善十多萬患有認知障礙症的公公婆婆的生活和健康，別具意義。“我堅信科研應該是有溫度，有愛心，能為社區帶來有意義的改變。”