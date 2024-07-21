危地馬拉南部發生6.4級地震

中評社香港7月21日電／危地馬拉地震、火山、氣象和水文研究所20日在社交媒體上發布消息說，危地馬拉南部當天發生6.4級地震。目前暫無人員傷亡報告。



消息說，地震於當地時間20日20時53分發生在危地馬拉南部胡蒂亞帕省克薩達市附近，震源深度221.2千米。



新華社報導，墨西哥國家地震局當地時間20日晚在社交媒體上發布消息說，墨南部恰帕斯州附近當地時間20時53分發生6.3級地震，震中位於恰帕斯州伊達爾戈城東南212公里處，震源深度216公里。