顧立平答中評：以熱情和經驗推動兩岸交流

中科院文獻情報中心台籍導師顧立平（中評社 劉子涵攝） 中評社北京7月22日電（記者 李子寧）由北京市台辦、北京市台聯共同召開的“同心共創美好未來”——在京台胞學習黨的二十屆三中全會座談會21日在北京台灣會館舉行，座談會邀請了15位台胞代表人士交流分享學習體會。會後，中科院文獻情報中心台籍導師顧立平在接受中評社記者採訪時表示，二十屆三中全會提到了很多新的改革，其中教育改革有很大篇幅且豐富的論述，作為教育工作者感到十分振奮。未來希望通過自己的經驗和熱情，推動兩岸的科教交流合作，共同為中華民族的發展作出自己的貢獻。



顧立平表示，二十屆三中全會提到了很多新的改革，其中教育改革有很大篇幅且豐富的論述，例如涉及到青年科學家的培養、科技資源的保障機制體制的建立、科技成果轉移轉化等，作為教育工作者感到十分振奮。同時他還表示，除了著眼教育的改革，也要注意到科技改革，因為科技和教育是相輔相成的，為此需要對理性的知識結構體系進行不斷的更新。



顧立平說，自己來到中國科學院工作後，非常幸運被很多前輩引導，他們以自身的經驗和熱情去感染自己，所以現在也要往這個方向去努力。希望把自己的經驗和熱情投入到教學工作中，同時希望通過自己的努力，能夠讓更多台灣同胞特別是台灣青年能夠感受到和感染到自己的熱情，以此吸引更多的台灣教師、台灣青年來到大陸，推動兩岸的科教交流合作，共同為中華民族的發展作出自己的貢獻。