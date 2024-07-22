在京台胞談三中全會精神：具重要引領意義

與會台胞代表、北京市台聯會長白天亮（中評社 劉子涵攝） 中評社北京7月22日電（記者 李子寧 實習記者 劉子涵）由北京市台辦、北京市台聯共同召開的“同心共創美好未來”——在京台胞學習黨的二十屆三中全會精神座談會21日在北京台灣會館舉行，座談會邀請了15位台胞代表人士交流分享學習體會。



與會台胞代表、北京市台聯會長白天亮表示，黨的二十屆三中全會是在我國全面建設社會主義現代化國家新征程的重要歷史節點召開的一次重要會議，全會審議通過的《決定》不僅為全面深化改革描繪了路線圖，也為實現民族復興的偉業提供了強大動力。結合市台聯工作，有幾點感受。



首先，三中全會強調進一步全面深化改革，要總結和運用改革開放以來，特別是新時代全面深化改革的寶貴經驗，貫徹堅持黨的全面領導，堅持以人民為中心，堅持守正創新，堅持以制度建設為主線，堅持全面依法治國，堅持系統觀念等原則。“六個堅持”進一步深化了我們黨對改革規律的認識，是新征程上進一步全面深化改革的重要遵循。台聯工作將貫徹好這些原則，將其融入服務台胞的實踐，不斷適應新形勢，解決新問題。



其次，三中全會提出的全面深化改革總目標，不僅是對制度建設的長遠規劃，更是對國家治理體系和治理能力現代化的具體要求。台聯工作將在此目標指引下探索服務台胞的新路徑，將台胞團結在黨的周圍，為推進國家治理體系和治理能力現代化貢獻力量。



第三，三中全會強調高質量發展，這就要求我們推動兩岸融合發展時，不僅要注重量的擴大，更要注重質的提升。台聯今後要充分發揮首都優勢，加強京台交流，積極引導台胞台企更好融入國家發展大局，共享高質量的發展成果。



與會台胞代表、北京市台協常務副會長林天良表示，黨的二十屆三中全會和今年兩會發布的政府工作報告，都有對涉及兩岸的篇幅，提出深化兩岸融合發展，增進兩岸同胞福祉，致力於民族復興的偉大事業，擘畫了未來兩岸關係的宏偉藍圖。