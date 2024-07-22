在京台胞學習三中全會精神　推動兩岸融合

與會領導和台胞代表合影（中評社 李子寧攝） 中評社北京7月22日電（記者 李子寧）由北京市台辦、北京市台聯共同召開的“同心共創美好未來”——在京台胞學習黨的二十屆三中全會精神座談會21日在北京台灣會館舉行，座談會邀請了15位台胞代表人士交流分享學習體會。北京市台辦主任霍光峰、市台聯黨組書記袁海鵬、會長白天亮、副會長蘇偉等領導出席。



袁海鵬表示，學習好貫徹好全會精神是當前和今後一個時期的一項重大政治任務。召開此次座談會是市台辦、市台聯學習貫徹全會精神的具體舉措。希望在京台胞統一思想、提高認識，在學習貫徹二十屆三中全會精神上帶好頭、做表率，全面理解全會提出的一系列新概念、新觀點、新論斷，傳承台胞愛國愛鄉的光榮傳統，心往一處想，勁往一處使，凝心聚力，增進共識，把進一步全面深化改革的戰略部署轉化為推進中國式現代化的強大力量。



座談會上，與會台胞代表一致認為，全會總結了改革開放以來特別是新時代全面深化改革的實踐經驗，深入分析了推進中國式現代面臨的新情況新問題，緊緊圍繞中國式現代化對進一步全面深化改革作出系統部署和戰略安排。這次全會不僅決定中國未來的發展前景，也將給變亂交織的世界創造更多發展機遇、注入更多中國能量，對當今世界開創現代化模式新圖景、創造人類文明新形態具有重要的引領意義。



在總結環節，霍光峰表示，二十屆三中全會不僅吹響了大陸各領域全面深化改革的衝鋒號，而且將為兩岸融合發展提供新動力。下一步，我們要深入學習貫徹全會精神，認真落實各項惠台利民措施，支持台胞台企分享更多發展機遇，鼓勵支持兩岸同胞持續深化交流合作，用心用情做好服務台胞工作，著力提高涉台公共服務水平，讓一家人的心更近、情更濃、利更多。希望各位台胞把真實客觀的大陸情況介紹給島內的朋友、同學、親戚，為推動兩岸融合發展多作貢獻。

