網評：追夢路上 家國情更深

中評社北京7月21日電／追夢路上 家國情更深



來源：大公報



去年7月，習主席親自給香港學生回信，彰顯了親切關懷，寄予了殷切期望，為青年的教育和健康發展指明了方向。一年來，香港處處體現了可喜變化，愛國主義深入人心，香港青年學生在追夢的道路上，樹立起了更堅實的“愛國心、報國志”。



習主席的回信，發揮著巨大的精神指引力量。與一年前甚至更長時間相比，愛國主義教育不斷推進，愛國愛港主流價值深入人心，青年人對國家和香港的責任感從未像今天這般強大。而在建立起對國家的正確認識基礎上，包括青年人在內的社會各界，視野更寬闊，格局更宏大，積極正向的思維從未像今天這般彰顯。香港教育界有了思想的引領，並發出強大的能量，在各個層面上取得了矚目成績，香港教育的“金字招牌”從未像今天這般閃亮。



今天的香港青少年，生逢在一個偉大的時代。剛閉幕的中共二十屆三中全會拉開了國家新一輪大發展的時代大幕，更光明的未來展現在港人面前，這是歷史性機遇。正如行政長官李家超所指出的，厚植家國情懷、持續追求創新、堅持敢夢追夢，港青的未來必定“風光無限”。



在習主席回信精神指引下，一個更有活力、更有希望、更有競爭力的香港，正在由包括香港青年在內的各界奮力向前開創。