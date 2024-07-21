左圖：培僑學生盧彥棋表示，受到習近平主席的回信激勵，決心將讀書與實踐相結合。右圖：海壩街官立小學的劉佳欣表示：“習爺爺的回信給了我和全港學生很大的勉勵！”（圖源：大公報） 中評社北京7月21日電／港生赴貴州支教 錘煉本領長見識

來源：大公報



國家主席習近平去年7月給香港培僑中學高一全體學生回信並勉勵香港學生厚植家國情懷。正值習主席回信一周年之際，香港新一代文化協會昨日舉辦分享會暨香港青少年航天創新大賽頒獎典禮。多位學生在分享會上表達了習主席回信給他們帶來的巨大鼓舞和重要引領。



“讀書時，心中有路；行路時，眼前有書，從讀書中來，到實踐中去。”培僑中學學生盧彥棋表示，受到習近平主席的回信激勵，決心將讀書與實踐相結合。在一次貴州社會實踐活動中，她深入瞭解當地文化並深受啟發，進而產生支教的想法。在貴州支教的日子裡，她最寶貴的收穫是與當地孩子們建立了深厚聯繫，同時明白了教育不僅僅是傳授知識，更是點燃希望，播種夢想。



深受祖國壯麗河山吸引



盧彥棋分享說，習主席在信中提到，希望同學們能夠將讀萬卷書和行萬里路結合起來，早日成為可堪大任的棟梁之材。“一年前，收到主席的回信後，同學們興奮不已，深切感受到習近平主席對香港升學的關愛與期待”。而她受到回信的鼓舞，希望可以結合自己所學理論，結合實際情況，學以致用。一次社會實踐活動，她踏入貴州的土地，深深被貴州宏偉壯麗的山水所吸引。在大數據中心，瞭解了數據的高速流轉。在遵義會議舊址和紅軍山，感受到紅軍長征的不易。在壩陵河大橋，感受國家基建的力量。



盧彥棋在與貴陽一中交流時，瞭解到貴州有些地方的教育環境並不是很好，因此萌生了支教的想法。她回到香港後，開始籌備，得到校長和老師的支持，再次踏入貴州進行支教活動，並與當地的孩子們建立信任，明白了教育是點燃希望，播種夢想。



“習爺爺信中說，厚植家國情懷，錘煉過硬本領。”來自海壩街官立小學的劉佳欣是此次航天創新大賽得獎者，她說，“習爺爺的回信給了我和全港學生很大的勉勵”，“愛國不遙遠，從身邊做起！”

