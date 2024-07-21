網評：推進中國式現代化進一步全面深化改革

中評社北京7月21日電／緊緊圍繞推進中國式現代化進一步全面深化改革——論學習貫徹黨的二十屆三中全會精神



來源：人民日報



圍繞黨的中心任務謀劃和部署改革，是黨領導改革開放的成功經驗。黨的二十屆三中全會審議通過了《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》，緊緊圍繞推進中國式現代化這個主題擘畫進一步全面深化改革戰略舉措，充分體現了以習近平同志為核心的黨中央以進一步全面深化改革開辟中國式現代化廣闊前景的堅強決心。



黨的二十大確立了新時代新征程黨的中心任務，對推進中國式現代化作出戰略部署。要把這些戰略部署落到實處，把中國式現代化藍圖變為現實，就要進一步全面深化改革。新征程上，我們靠什麼來進一步凝心聚力？就是要靠中國式現代化。全會重點研究進一步全面深化改革、推進中國式現代化問題，正是凝聚人心、匯聚力量，實現新時代新征程黨的中心任務的迫切需要。



全會指出，面對紛繁複雜的國際國內形勢，面對新一輪科技革命和產業變革，面對人民群眾新期待，必須自覺把改革擺在更加突出位置，緊緊圍繞推進中國式現代化進一步全面深化改革。要清醒看到，完善中國特色社會主義制度是一個動態過程，必然隨著實踐發展而不斷發展，已有制度需要不斷健全，新領域新實踐需要推進制度創新、填補制度空白。衹有進一步全面深化改革，不斷完善各方面體制機制，才能為中國式現代化提供制度保障。當前，推動高質量發展面臨的突出問題依然是發展不平衡不充分，這些問題都是社會主要矛盾變化的反映，是發展中的問題。衹有進一步全面深化改革，才能為以高質量發展全面推進中國式現代化提供強大動力。推進中國式現代化是一項全新的事業，前進道路上必然會遇到各種矛盾和風險挑戰。衹有進一步全面深化改革，才能用完善的制度防範化解風險、有效應對挑戰，推動黨和國家事業不斷前進。



全會科學謀劃了圍繞中國式現代化進一步全面深化改革的總體部署，對以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業具有重大而深遠的意義。要錨定繼續完善和發展中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化的總目標，聚焦構建高水平社會主義市場經濟體制，聚焦發展全過程人民民主，聚焦建設社會主義文化強國，聚焦提高人民生活品質，聚焦建設美麗中國，聚焦建設更高水平平安中國，聚焦提高黨的領導水平和長期執政能力，繼續把改革推向前進。更加注重系統集成，更加注重突出重點，更加注重改革實效，精準發力、協同發力、持續發力，一定能實現到2035年的目標，全面建成高水平社會主義市場經濟體制，中國特色社會主義制度更加完善，基本實現國家治理體系和治理能力現代化，基本實現社會主義現代化，為到本世紀中葉全面建成社會主義現代化強國奠定堅實基礎。

