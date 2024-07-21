網評：執青春之筆　書奮鬥篇章

中評社北京7月21日電／執青春之筆 書奮鬥篇章



來源：人民日報



夏日時節，當歌聲在校園響起，那些青春的身影，帶著師長同窗的殷殷祝福與期待，踏上各自的征途：有的選擇扎根基層、投身鄉村，書寫鄉村全面振興新篇章；有的選擇獻身科研、探索未知，為科技進步貢獻青春力量……人生如同遠航，每個人都是勇敢的“航海家”，大家以夢想為舵、以奮鬥為帆，帶著熱愛奔赴美好未來。



啟航時，方向至關重要。青年一代應樹立崇高理想，用理想信念指引前行的路。服務人民、奉獻祖國，始終是當代中國青年奮鬥的正確方向。近年來我們看到，在衛國戍邊一線，在科研攻關前沿，在搶險救災現場……黨和人民需要之時，廣大青年衝得出來、頂得上去，展現出自信自強、剛健有為的風貌。新時代青年要做到有理想、敢擔當、能吃苦、肯奮鬥，用耳朵傾聽人民呼聲，用內心感應時代脈搏，將個人的理想追求融入黨和國家的偉大事業中，才能行得穩、走得遠。



航行中，勇於善於探索。人生旅途難免會遇到一個個“岔路口”，面臨一道道“選擇題”。與在學校考試時所做的選擇題不同，人生的選擇題往往沒有標準答案。因此，不必早早給自己的未來設限，對熱愛的事業要敢試敢為，在不懈努力中積累經驗，一步步將理想變為現實。航天員王亞平，曾是一名經驗豐富的空軍運輸機飛行員，因為遨游太空的夢想，她報名參加航天員選拔，經過不懈努力，她兩次飛向太空，成為中國首位進駐空間站、首位出艙活動的女航天員。她開展的太空授課，更是激發了無數人對航天事業的熱愛。追隨熱愛、追尋夢想需要勇氣和毅力，年輕人要有這份勇氣和毅力，才能抵達更遠的山海，邂逅更美的風景。



征程上，毅力彌足珍貴。通往星辰大海的征途，不可能沒有風浪。任何成功，都不可能唾手可得，都離不開篳路藍縷、胼手胝足的艱苦奮鬥。參與探月工程研製建設的同志二十年如一日艱難探索、奮勇攀登，面對研發途中一個又一個技術難關，他們逢山開路、遇水架橋，換來了嫦娥六號任務的圓滿成功。成功路上有坦途也有陡坡，有平川也有險灘。面對困難和挑戰，要歷練寵辱不驚的心理素質，保持樂觀向上的精神狀態，不氣餒、不屈服，一步一個腳印地走好每一步路。要相信：路雖遠，行則將至；事雖難，做則必成。

