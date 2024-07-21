日本民眾參加人骨事件調查35周年集會

中評社北京7月21日電／通訊｜“將歷史事實告訴子孫後代，是反省戰爭的重要一步”

來源：新華社



20日正午，烈日當頭。但酷暑卻沒能阻擋近百名日本民眾與媒體人士前往東京新宿，參加日本民間團體“調查軍醫學校舊址所發現人骨問題協會”（以下簡稱人骨問題調查協會）組織的人骨事件調查35周年集會。



1989年7月22日，位於東京新宿的日本國立預防衛生研究所（現國立感染症研究所）建築工地發現大量人骨。施工現場是原日本陸軍軍醫學校所在地，侵華日軍731部隊大本營被認為就設在該校內。



此後，人骨問題調查協會於1990年成立，多年來就人骨問題真相和日本厚生勞動省進行交涉，旨在查明這些人骨的真實身份，將遺骸返還死者家屬。協會現任代表川村一之原為新宿區議員。



川村當天在集會上表示，經過長達30多年的交涉，去年9月至今年3月，厚生勞動省向該協會陸續公開了針對原陸軍軍醫學校相關人士進行的調查記錄。川村指出，根據調查記錄，“新宿發現的人骨是經過人為加工的屍體標本”，其中一部分屍體曾被裝在鐵桶和木箱裡，從中國哈爾濱運到日本陸軍軍醫學校。



川村同時介紹說，原陸軍軍醫學校高級官員小西公三曾向其講述，侵華日軍將戰死的中國士兵的人頭帶回軍醫學校作為標本使用，這與厚生勞動省此次公布的調查記錄一致。根據上述調查記錄和收集的證言，人骨問題調查協會認為，在原日本陸軍軍醫學校舊址發現的人骨與侵華日軍731部隊有關聯。



2001年，日本厚生勞動省曾發布調查報告稱，施工現場發現的人骨是標本，但有證言否定人骨來自日本國外，因此無法斷定人骨與731部隊存在關聯。此後，這些人骨被存放在國立感染症研究所內，人骨真實身份至今成謎。

