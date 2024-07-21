政策紅利叠加服務升級　中國入境游活力十足

外國遊客參觀故宮。（圖片來源：視覺中國） 中評社北京7月21日電／據人民網報導，近期，我國相繼出台或恢復多項免簽政策，為入境游升溫帶來了持續動力。7月15日，國家移民管理局發布公告，新增鄭州新鄭國際機場、麗江三義國際機場和磨憨鐵路口岸3個口岸為144小時過境免簽政策適用口岸，中國144小時過境免簽政策適用口岸增加至37個。



記者從視頻平台瞭解到，不少外國遊客已經來到中國，他們邊玩邊拍，把愈發便捷的中國旅遊體驗展示在平台上。有遊客在視頻中說：“本來打算玩一個城市就回去了，現在打算多走幾個城市，逛逛不同地方的菜市場，有機會再學學‘中華料理’。”



不滿足於城市之間的走馬觀花，進階版外國遊客選擇乘坐高鐵，體驗中國速度。在江浙滬2小時高鐵圈內，義烏是外國遊客非常喜歡的一站，有外國遊客稱，他小時候的聖誕禮物上，都印著“MADE IN CHINA”，小時候誤以為聖誕老人是中國人。在義烏，他買了許多體育周邊產品，甚至笑稱“義烏的奧運氣息僅次於巴黎”。



僅憑一部手機就能玩轉中國，便捷的支付環境成為外國遊客津津樂道的新體驗。今年以來，中國多措並舉進一步優化支付服務、提升支付便利性。



“境外人員住宿”問題，現在也有顯著改善。平台數據顯示，上海舒適型（三星）以上的酒店中，97%可以接待外國旅客；北京、廣州等兼具公商務的城市，這一數據可達到80%；杭州、武漢、西安新一線城市在40%－60%。這些酒店位置覆蓋了主要商圈、景區、交通樞紐，且大多在地鐵沿線，交通便利。



根據國家移民管理局數據，今年上半年，全國各口岸入境外國人1463.5萬人次，同比增長152.7%。其中通過免簽入境854.2萬人次，同比增長190.1%。國家移民管理局預計，今年下半年外國人來華熱度將持續升溫。



業內人士表示，中國正在重新成為外國人的熱門目的地，旅遊也成為中國對外展示、對外交流的窗口。旅遊企業要重新思考、摸索，把原來斷裂的供應鏈搭建好，以應對外籍遊客入境熱潮以及他們更加多樣化的消費需求。