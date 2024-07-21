第4號台風“派比安”生成！將登陸海南沿海

路徑預報圖（圖片來源：中國天氣網） 中評社北京7月21日電／據中國天氣網報導，中央氣象台7月21日06時發布台風藍色預警：



今年第4號台風“派比安”（熱帶風暴級；英文名稱：Prapiroon；名字來源：泰國；名字意義：雨神）已於今天（7月21日）早晨在南海中部海面上生成，早晨5點鐘其中心位於海南省三沙市（西沙永興島）西南方向約125公里，也就是北緯16.2度、東經111.4度，中心附近最大風力有8級（18米／秒），中心最低氣壓為998百帕。



預計，“派比安”將以每小時10公里左右的速度向北偏西方向移動，強度將略有增強，並於今天午夜到明天早晨在海南三亞到瓊海一帶沿海登陸，登陸時中心附近最大風力有8－9級。



大風預報：7月21日08時至22日08時，南海大部、北部灣、廣東西部沿海、海南島沿海、中沙群島、西沙群島、南沙群島將有6－7級風，陣風可達8－9級，“派比安”中心經過的附近海面和地區風力可達8－9級，陣風10級。



降水預報：7月21日08時至22日08時，海南島大部、廣東西部沿海有大雨或暴雨，部分地區有大暴雨（100～200毫米）。



防禦指南：



1.應當繼續留在安全處避風，危房人員及時轉移。



2.相關地區應當注意防範強降水可能引發的山洪、地質災害。