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韓國全線實施對朝擴音喊話
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2024-07-21 15:48:25
中評社香港7月21日電／韓國軍方開始在兩韓邊境前沿地區，全線實施對朝擴音喊話。
韓聯社報導，韓國從過去的星期四起，動員設於西部、中部、東部前沿地區的固定擴音器，輪流廣播。鑑於朝鮮今日上午再次向韓方空投垃圾氣球，韓軍所有擴音器開始同步對朝喊話。
香港電台援引報導，韓軍指出，憑著牢固可靠的韓美聯防態勢，密切關注朝軍活動，保持高度戒備，以壓倒性優勢，應對朝方任何形式的挑釁。
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