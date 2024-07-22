福建涉台研究機構聯會：創新機制促閩台融合

中評社漳州7月22日電（作者 陳麗麗）6月27日至28日，由閩南師範大學兩岸一家親研究院主辦，閩南師範大學教育與心理學院協辦的 “福建省涉台研究機構聯席會議2024年上半年專題研討活動”在福建漳州舉行，閩南師範大學黨委常委、副校長張龍海等領導出席會議並致辭，14家成員單位代表和特邀嘉賓共62人參加。會議由陳麗麗教授、陳先才教授、陳克明教授、陳順森教授共同主持。會議共收到21篇高水平學術論文和研究報告。21位專家學者聚焦熱點，發表了極富啟迪意義的見解。期間還舉行閩南師範大學兩岸一家親研究院《開台王顏思齊傳》新書發佈(作者:何池教授)。本次研討會取得四大研究成果。



一、聚焦台灣政局新變化，分析研判兩岸關係新形勢



（一）台灣政治格局未來四年發展的不確定性趨勢更為明顯。廈門大學台灣研究中心主任陳先才教授認為，當前台灣政局發展呈現三大特徵：一是已經持續數十年之久的台灣政治惡鬥現象將持續上演；二是選後台灣立法機構的政治生態有了根本性的變化，藍白等在野勢力的制衡力道大為增強；三是雖然在2024年選舉中，整個綠營勢力有所衰退，但是綠營政治動能不容低估。關於台灣政局發展趨向，陳先才認為賴清德上台後將首次面臨兩個不過半的政治困境，民進黨主導台灣政治的絕對優勢完全喪失，台灣政治格局未來發展的不確定性趨勢更為明顯；民進黨呈現明顯的衰退之勢；非綠陣營整合勢在必行。



（二）兩岸政治關係是兩岸關係中最重要、最基礎、最核心的內容。閩南師範大學圓山學院院長、兩岸一家親研究院執行院長陳麗麗教授認為，兩岸關係涉及兩岸的政治、經濟、文化、社會、軍事等諸多方面。兩岸政治關係是兩岸關係中最重要、最基礎、最核心的內容。一個中國原則是兩岸關係的政治基礎。5月20日賴清德發表的所謂“就職”演說，以“民主抗中”為主基調，以“維持現狀”為幌子，以“台灣、中國，一邊一國”定位兩岸關係，宣稱延續所謂“四個堅持”，即堅持在台灣搞所謂的“憲政體制”；堅持所謂的台灣“主權”不容受到侵犯或併吞；堅持“中華民國”與中華人民共和國互不隸屬；堅持台灣的前途必須遵循2300多萬台灣人民的意志。實踐“四根支柱”即加強“防禦能力”、“經濟韌性”、“國際夥伴關係”和“穩定有原則的兩岸關係領導能力”。賴清德企圖通過強化兩岸對抗，繼續推進“去中國化”、“台灣國家化”與“台獨國際化”的政策路線。賴清德執政或讓兩岸關係進入“高風險期”。

