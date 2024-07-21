【
大
中
小
】 【
打 印
】
馬斯克稱“是時候將太空人送上火星”
http://www.CRNTT.com
2024-07-21 17:45:50
中評社香港7月21日電／Tesla（TSLA）行政總裁馬斯克在社交媒體上回覆一則“阿波羅11號登月55周年”的帖文時表示，“現在是將美國太空人送上火星以達到更高高度的時候”，他還說，每個想成為太空旅行者及幫助在火星上建立新文明的人都應該能夠做到這一點，“這是一個鼓舞人心的未來”。
星島網報導，馬斯克早前亦曾預計，在未來4年內實現星際飛船前往火星的無人飛行，並表示會將火星上的第一個城市命名為“酒吧”。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
中評關注：矽谷科技領袖政治風向為何轉變？
(2024-07-18 15:54:36)
馬斯克擬每月向特朗普陣營捐款3.5億
(2024-07-17 10:11:04)
馬斯克撤回針對OpenAI的訴訟
(2024-06-13 14:50:08)
馬斯克表示反對美國對中國電動汽車加征關稅
(2024-05-25 16:29:20)
馬斯克訪華 李隆生：美企難忽視中國經濟
(2024-05-14 00:16:02)
新研究探索提高火星種菜產量
(2024-05-05 17:10:24)
李強會見美國特斯拉公司首席執行官馬斯克
(2024-04-29 12:55:31)
美國航天局公佈火星模擬乘員項目最新進展
(2024-04-24 16:46:43)
特斯拉全球裁員10%，馬斯克麻煩有多大？
(2024-04-18 11:22:48)
馬斯克：AI兩年內或進化到比最聰明人還聰明
(2024-04-09 16:16:40)