馬斯克稱“是時候將太空人送上火星”

中評社香港7月21日電／Tesla（TSLA）行政總裁馬斯克在社交媒體上回覆一則“阿波羅11號登月55周年”的帖文時表示，“現在是將美國太空人送上火星以達到更高高度的時候”，他還說，每個想成為太空旅行者及幫助在火星上建立新文明的人都應該能夠做到這一點，“這是一個鼓舞人心的未來”。



星島網報導，馬斯克早前亦曾預計，在未來4年內實現星際飛船前往火星的無人飛行，並表示會將火星上的第一個城市命名為“酒吧”。