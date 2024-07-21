中國共產黨第二十屆中央委員會第三次全體會議，於2024年7月15日至18日在北京舉行。中央政治局主持會議。（來源：新華舍） 中評社北京7月21日電／中共中央關於進一步全面深化改革 推進中國式現代化的決定



（2024年7月18日中國共產黨第二十屆中央委員會第三次全體會議通過）



為貫徹落實黨的二十大作出的戰略部署，二十屆中央委員會第三次全體會議研究了進一步全面深化改革、推進中國式現代化問題，作出如下決定。



一、進一步全面深化改革、推進中國式現代化的重大意義和總體要求



（1）進一步全面深化改革的重要性和必要性。改革開放是黨和人民事業大踏步趕上時代的重要法寶。黨的十一屆三中全會是劃時代的，開啟了改革開放和社會主義現代化建設新時期。黨的十八屆三中全會也是劃時代的，開啟了新時代全面深化改革、系統整體設計推進改革新征程，開創了我國改革開放全新局面。



以習近平同志為核心的黨中央團結帶領全黨全軍全國各族人民，以偉大的歷史主動、巨大的政治勇氣、強烈的責任擔當，衝破思想觀念束縛，突破利益固化藩籬，敢於突進深水區，敢於啃硬骨頭，敢於涉險灘，堅決破除各方面體制機制弊端，實現改革由局部探索、破冰突圍到系統集成、全面深化的轉變，各領域基礎性制度框架基本建立，許多領域實現歷史性變革、系統性重塑、整體性重構，總體完成黨的十八屆三中全會確定的改革任務，實現到黨成立一百周年時各方面制度更加成熟更加定型取得明顯成效的目標，為全面建成小康社會、實現黨的第一個百年奮鬥目標提供有力制度保障，推動我國邁上全面建設社會主義現代化國家新征程。



當前和今後一個時期是以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業的關鍵時期。中國式現代化是在改革開放中不斷推進的，也必將在改革開放中開辟廣闊前景。面對紛繁複雜的國際國內形勢，面對新一輪科技革命和產業變革，面對人民群眾新期待，必須繼續把改革推向前進。這是堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化的必然要求，是貫徹新發展理念、更好適應我國社會主要矛盾變化的必然要求，是堅持以人民為中心、讓現代化建設成果更多更公平惠及全體人民的必然要求，是應對重大風險挑戰、推動黨和國家事業行穩致遠的必然要求，是推動構建人類命運共同體、在百年變局加速演進中贏得戰略主動的必然要求，是深入推進新時代黨的建設新的偉大工程、建設更加堅強有力的馬克思主義政黨的必然要求。改革開放衹有進行時，沒有完成時。全黨必須自覺把改革擺在更加突出位置，緊緊圍繞推進中國式現代化進一步全面深化改革。

