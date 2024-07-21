習近平關於三中全會決定的說明

中央委員會總書記習近平作重要講話。（來源：新華社） 中評社北京7月21日電／關於《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》的說明



習近平



同志們：



受中央政治局委托，我就《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》起草的有關情況向全會作說明。



一、關於確定全會議題的考慮



圍繞黨的中心任務謀劃和部署改革，是黨領導改革開放的成功經驗。從實踐經驗和現實需要出發，中央政治局決定黨的二十屆三中全會研究進一步全面深化改革、推進中國式現代化問題，主要有以下幾方面考慮。



第一，這是凝聚人心、匯聚力量，實現新時代新征程黨的中心任務的迫切需要。實踐充分證明，改革開放和社會主義現代化建設新時期，我國大踏步趕上時代，靠的是改革開放。黨的十八大以來，黨和國家事業取得歷史性成就、發生歷史性變革，靠的也是改革開放。新時代新征程上，要開創中國式現代化建設新局面，仍然要靠改革開放。黨的二十大確立了全面建成社會主義現代化強國、實現第二個百年奮鬥目標，以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興的中心任務，闡述了中國式現代化的中國特色、本質要求、重大原則等，對推進中國式現代化作出戰略部署。要把這些戰略部署落到實處，把中國式現代化藍圖變為現實，根本在於進一步全面深化改革，不斷完善各方面體制機制，為推進中國式現代化提供制度保障。



第二，這是完善和發展中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化的迫切需要。黨的十八大以來，我們突出制度建設這條主線，通過全面深化改革完善各方面制度，推動中國特色社會主義制度更加成熟更加定型，國家治理體系和治理能力現代化水平明顯提高，為全面建成小康社會提供了有力制度保障。同時，要清醒看到，完善中國特色社會主義制度是一個動態過程，必然隨著實踐發展而不斷發展，已有制度需要不斷健全，新領域新實踐需要推進制度創新、填補制度空白。面對新的形勢和任務，必須進一步全面深化改革，繼續完善各方面制度機制，固根基、揚優勢、補短板、強弱項，不斷把我國制度優勢更好轉化為國家治理效能。

