中評觀察：二十屆三中全會 持續深化改革

中共中央7月19日舉行新聞發布會，介紹和解讀黨的二十屆三中全會精神（中評社 李子寧攝） 中評社北京7月25日電（記者 李子寧）中共中央於7月19日舉行新聞發布會，介紹和解讀中共二十屆三中全會精神。發布會上，有關負責人介紹，會議審議通過的《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》（下文簡稱《決定》）明確了進一步全面深化改革的總目標，就是要繼續完善和發展中國特色社會主義制度，推進國家治理體系和治理能力現代化。但在國內改革進入“深水區”，國際政經形勢複雜多變的背景下，中國如何持續推進改革的深化，以實現“2035年基本實現國家治理體系和治理能力現代化”的願景和目標？成為中外媒體關注的焦點之一。



對此，有關負責人在發布會上表示，此次全會《決定》的一個鮮明特點，就是更加注重系統集成，以推進中國式現代化的目標任務和面臨的重大問題為提領，加強對改革的整體謀劃、系統布局，推出一系列重大改革舉措，確保改革更加凝神聚力、協同高效。同時將在健全業已形成的自上而下改革工作推進機制的基礎上，重點從抓緊對《決定》提出的重大改革舉措進行細化分類、狠抓改革協同推進、推動頂層設計和基層探索有機結合等方面進行落實。



筆者注意到，《決定》再次明確了深化改革的核心要義，以及深化改革對於推動生產關係和生產力、上層建築和經濟基礎、國家治理和社會發展的重要意義，同時也明確了主攻方向和重要著力點。

