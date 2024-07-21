大規模宕機影響850萬台微軟視窗系統設備

中評社北京7月21日電／因美國安全技術企業“眾擊”公司發佈軟件更新，導致微軟視窗系統全球性宕機的影響仍在持續。微軟公司20日發佈消息稱，全球技術故障已影響850萬台使用視窗操作系統的設備。



新華社報導，微軟官方博客當日發佈聲明稱，據估計，此次事件影響到850萬台視窗系統設備，佔所有視窗系統設備的不到1%。儘管佔比很小，但造成的大範圍經濟和社會影響反映了使用“眾擊”公司軟件的企業在很多關鍵領域提供服務。



19日，微軟視窗系統、微軟的其他部分應用和服務發生大規模宕機，造成多國航空、鐵路、海運、金融、醫療、酒店等行業無法正常運轉，眾多企業和個人用戶的工作和生活受到嚴重干擾。



微軟方面表示，儘管軟件更新偶爾可能引發問題，但像“眾擊”事件這樣影響甚廣的故障並不常見。此次事件凸顯了包括全球雲服務提供商、軟件平台、安全和其他軟件廠商以及客戶在內的整個龐大生態系統的相互依存性，“這也提醒了整個科技生態系統的所有參與者，使用現有機制優先進行安全部署和災難恢復是何等重要”。



微軟公司稱，已派出數百名工程師和專家直接與客戶對接，以應對事故並消除故障原因。微軟正與亞馬遜、谷歌等其他雲服務提供商，以及“眾擊”公司展開持續對話，共同關注事件的後續影響。



據媒體報導，截至20日，美國、德國、法國、韓國、泰國、印度等受事件影響的機場秩序已基本恢復，但還有一些企業仍在處理善後問題。德國聯邦信息安全局20日稱，很多企業正苦於應對此次事件的余波。英格蘭國民保健署也發出警告，儘管受此事影響的醫療系統在大部分地區已恢復正常，但未來一周英國一些地區的服務仍可能出現中斷，特別是全科醫生服務方面。