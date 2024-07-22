台灣大學生江蘇實習見習就業特訓營開營

開營儀式現場（中評社 盧哲攝） 中評社周莊7月22日電（記者 盧哲）2024台灣大學生江蘇實習見習就業特訓營開營儀式21日在江蘇省昆山周莊舉行。



當天上午，2024兩岸青年企業家菁英峰會暨兩岸青年實習就業創業研討會在江蘇省昆山市開幕，來自海峽兩岸青年企業家及60餘名來自島內的台灣學生代表，共350餘名嘉賓參會。作為專場活動之一，當天下午，兩岸青年實習就業創業分享會暨2024台灣大學生江蘇實習見習就業特訓營在周莊舉行開營儀式。本次特訓營活動以“手拉手 心連心 創未來”為主題，將持續至8月底。



據悉，今年江蘇全省近900家企事業單位提供超5600個實習見習崗位支持本次實習活動（含2000多個見習崗位），涵蓋國企、民企、台企、事業單位和社會組織，涉及電子信息、新能源製造、生物技術等新質生產力行業。參與今年特訓營的台灣青年，不僅可以到江蘇知名企業開展就業式實習，還有機會進企業、進工廠，開展“感受大陸職場文化、提早規劃職業生涯”的體驗式實習。



特訓營期間，台灣青年還將進入基層社區參與公共志願服務、開展“展示大陸鄉村治理、扶貧幫困新面貌”調研式實習、參加“我眼中的江蘇”隨手拍、“最美‘實’光”結業作品創意大賽等系列活動。