郭金龍：兩岸青年要抓住歷史新機遇

峰會大陸方面理事長郭金龍（中評社 盧哲攝） 中評社昆山7月22日電（記者 盧哲）2024兩岸青年企業家菁英峰會暨兩岸青年實習就業創業研討會21日在江蘇省昆山市開幕，來自海峽兩岸青年企業家及60餘名來自島內的台灣學生代表，共350餘名嘉賓參會。本次活動由兩岸企業家峰會主辦，峰會大陸方面理事長郭金龍在開幕致辭中表示，剛剛結束的中國共產黨二十屆三中全會，作出了進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定。這是大陸面對紛繁複雜的國際國內形勢，面對新一輪科技革命和產業變革，面對人民群眾新期盼，作出的又一個歷史性決策，開啟了新時代新征程上中國式現代化建設的新篇章，將進一步推動大陸高質量發展和高水平對外開放，也必將為兩岸交流合作提供新機遇，注入新動能。希望兩岸同胞，特別是兩岸青年要抓住歷史新機遇，積極參與到兩岸交流合作、融合發展中來，努力成為中國式現代化的參與者、見證者和受益者。



郭金龍表示，2024兩岸青年企業家菁英峰會搭建了兩岸青年交流合作的橋樑。他寄語兩岸青年：一是要心繫家國，勇於擔當，將個人夢想融入強國建設、民族復興的偉業之路。二是要勇於創新，敢於突破，以青春澎湃之力書寫不凡篇章，發展新質生產力是推動高質量發展的內在要求和重要著力點，必須繼續做好創新這篇大文章，推動新質生產力加快發展。三是要加強交流，增進理解，共同推動兩岸關係和平發展，融合發展。郭金龍說，希望兩岸青年朋友攜手同心，擔負起時代賦予的使命和責任，以實際行動推動兩岸關係和平發展，融合發展，共創中華民族綿長福祉。



以下是致辭全文：



仲夏時節，很高興再次來到昆山，與大家一同出席 2024 兩岸青年企業家菁英峰會暨兩岸青年實習就業創業研討會。首先，我謹代表兩岸企業家峰會大陸方面，向國台辦、江蘇省以及前來參加活動的有關省市台辦表示衷心的感謝！是你們的支持和指導，加上兩岸各界的持續努力，搭建起了這座促進兩岸青年交流合作的橋梁。我更要熱烈歡迎遠道而來的各位嘉賓、台灣島內的企業家菁英和青年朋友，你們的到來，為這次峰會增添了光彩與活力。