陳文清主持召開中央政法委員會全體會議

中評社北京7月22日電／據新華社報導，中共中央政治局委員、中央政法委書記陳文清21日主持召開中央政法委員會全體會議，傳達學習黨的二十屆三中全會精神，研究貫徹落實意見。



會議指出，黨的二十屆三中全會是在以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業的關鍵時期召開的一次具有里程碑意義的重要會議。習近平總書記在全會上的重要講話，深刻回答了進一步全面深化改革的一系列重大理論和實踐問題，進一步指明了以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業的前進方向。全會審議通過的《決定》，科學謀劃了圍繞中國式現代化進一步全面深化改革的總體部署，是指導新征程上進一步全面深化改革的綱領性文件。



會議強調，政法機關要深刻領悟“兩個確立”的決定性意義，堅決做到“兩個維護”，堅定不移把改革向縱深推進。要切實把思想和行動統一到全會精神上來，深刻領會和把握新時代以來全面深化改革的偉大成就和進一步全面深化改革的主題主線、重大原則、重大舉措、根本保證，準確理解《決定》對完善中國特色社會主義法治體系、推進國家安全體系和能力現代化作出的部署，把握政法改革新任務新要求，明確改革舉措，制定實施方案，統籌協調推進，堅決落實到位。



王小洪、張軍、應勇出席會議。