河南鄭州航空港強化營商環境監督

圖為近日，鄭州航空港區紀檢監察幹部深入鄭州國際陸港走訪調研，瞭解專用鐵路運營情況。（圖源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京7月22日電／據中央紀委國家監委網站，河南鄭州航空港區紀檢監察工委持續深入開展優化營商環境監督工作，結合本地區資源豐富、建設項目多、資金體量大等特點，緊盯“關鍵少數”、重點崗位和重點領域，明確監督重點，壓緊壓實主體責任、監督責任、監管責任鏈條；各類監督貫通聯動，“紀巡審”同向發力、同題共答；嚴管厚愛結合，既嚴查違紀違法問題，又精準容錯糾錯，激勵黨員幹部擔當作為，推動營造市場化、法治化、國際化一流營商環境。



6月30日，河南省鄭州航空港經濟綜合實驗區（鄭州新鄭綜合保稅區）。鄭州國際陸港專用鐵路正式通車，一列滿載新能源汽車的列車從這裡出發，經蘭州開往烏茲別克斯坦；超聚變華中製造基地整機生產線上，工作人員正在機器人的配合下緊張有序地忙碌著；鄭州比亞迪整車、汽車零部件、動力電池、新材料等4個園區，開足馬力趕訂單……一派現代化產業蓬勃發展的景象映入眼簾。



作為我國首個、目前唯一一個由國務院批覆設立的國家級航空港經濟發展先行區，鄭州航空港區堅持以“空中絲綢之路”建設為引領，瞄准戰略性新興產業、未來產業精準發力，加快形成新質生產力，全面提速開發建設。



地區經濟要發展，短期靠項目，中期靠政策，長期靠環境。為護航經濟社會高質量發展，鄭州航空港區紀檢監察工委今年聚焦重點領域、關鍵環節持續深化優化營商環境監督，著力破除制約經濟社會高質量發展的體制機制性障礙，解決黨員幹部作風頑瘴痼疾，推動營造市場化、法治化、國際化一流營商環境。

