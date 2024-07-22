西安：巧克力“復刻”文物古跡

7月18日，小朋友在觀看用巧克力製作的“兵馬俑”。（新華社） 中評社北京7月22日電／據新華社報導，位於西安大唐不夜城的巧克力博物館占地約一萬平方米，館內設置了周、秦、漢、唐四個展廳，擺放著用巧克力製作的上百件精美藝術品，吸引了不少遊客前來參觀游覽。