《歌聲改變人生》原創沉浸式兒童劇開演

（圖：新華社） 中評社北京7月22日電／據新華社消息，7月20日，原創沉浸式兒童劇美育系列作品《歌聲改變人生》開幕式暨全國首演在北京大學百周年紀念講堂舉行。



來自全國的一萬餘名中小學生相聚在北京大學，用他們的歌聲、舞姿去認識美、發現美、創造美、分享美。



本次匯演將持續至7月28日，匯演期間還將舉辦《美育名師大講堂》活動，邀請國內知名藝術家、專家和學者，為小演員們分享他們的藝術和美育人生。