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《歌聲改變人生》原創沉浸式兒童劇開演
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2024-07-22 09:53:24
（圖：新華社）
中評社北京7月22日電／據新華社消息，7月20日，原創沉浸式兒童劇美育系列作品《歌聲改變人生》開幕式暨全國首演在北京大學百周年紀念講堂舉行。
來自全國的一萬餘名中小學生相聚在北京大學，用他們的歌聲、舞姿去認識美、發現美、創造美、分享美。
本次匯演將持續至7月28日，匯演期間還將舉辦《美育名師大講堂》活動，邀請國內知名藝術家、專家和學者，為小演員們分享他們的藝術和美育人生。
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