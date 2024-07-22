“將共享充電寶據為己有”有教程？

中評社北京7月22日電／據新華社援引北京青年報消息，近日，有商家在網絡上售賣“將共享充電寶據為己有”教程，甚至有商家稱可以多次實施此行為，然後再將私占的共享充電寶售出“回本”。北京青年報記者調查發現，商家宣稱所謂教程，實際是利用了共享充電寶平台對客戶的信任，並將其轉換為系統漏洞，以此牟利。平台客服表示，會將此類情況及時向上級反饋核實，加強管理。



不花錢將共享充電寶據為己有？



近日，有網友向北青報記者表示，有多名商家在二手商品交易平台上發布了“不花錢將共享充電寶據為己有”的教程，宣稱可以不花一分錢，就將市面上常見的共享充電寶變成個人所有。



北青報記者檢索發現，“不花一分錢帶走共享充電寶”的教程大量出現在某二手商品交易平台上，售價從9.99元到2元不等。



一家銷售此類教程的商家在宣傳頁面表示，按照其傳授的教程，可以將原本99元才能歸個人所有的共享充電寶據為己有，並且其教程適用於各種品牌的共享充電寶。一家銷售此類教程的商家表示，他的教程可無限次數地將共享充電寶據為己有。商家展示的聊天記錄中顯示，教程是一段視頻，只要看過視頻就可以將共享充電寶留在用戶手中。



平台客服稱會先選擇信任客戶



北青報記者以買家的身份聯繫到其中一名商家，獲取了商家提供的教程。教程內包含了一些特殊的操作方式以及應對共享充電寶平台客服的話術，主要方針是利用平台的一些服務漏洞。為避免模仿，本文省略教程的具體內容。

