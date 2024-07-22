解讀：健全領導班子主要負責人變動交接制度

中評社北京7月22日電／據新華社消息，21日發布的《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》提出，健全領導班子主要負責人變動交接制度。



實行領導幹部離任交接，是規範領導幹部履職用權、加強黨風廉政建設、保持工作連續性的有效措施。



“如果前、後任領導幹部工作交接不夠明確、規範，就容易產生‘調令到手，抬腿就走；責任不清，是非不明’的現象，導致一些深層次問題，特別是經濟問題短期內難以發現，不利於一個地方經濟社會持續發展。”清華大學廉政與治理研究中心副主任宋偉認為，健全領導班子主要負責人變動交接制度，釋放出不斷提高黨的建設科學化規範化水平的鮮明信號，是破解“新官不理舊賬”、政策執行出現斷點等現象的有效方法。



近年來，圍繞健全領導幹部離任交接制度，各地區各部門作出了一些制度性探索，取得了一定成效。例如，今年2月，四川廣元劍閣縣就借鑒歷史上的經驗做法，進行了黨政幹部古柏保護離任交接，責任範圍擴大至全縣29個鄉鎮，交接內容也擴大為管護範圍、古柏數量、生長狀況和履職情況，對交接前樹木清點、資料歸檔、書面報告進行規範管理。



“健全領導幹部離任交接制度，明確交接主體、細化交接內容、嚴格交接程序、明確交接責任、增強交接時效等至關重要。”宋偉認為，相對於“成績清單”，更要注重“責任清單”的交接，同時應加大對“新官不理舊賬”等問題的問責和懲處力度，充分保障制度的貫徹落實。