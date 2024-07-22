解讀：探索建立全國統一的人口管理制度

中評社北京7月22日電／據新華社消息，《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》21日發布，其中提出一系列健全社會治理體系改革舉措，包括探索建立全國統一的人口管理制度，加強社會工作者隊伍建設，推動志願服務體系建設，提高市域社會治理能力等。



人口管理是社會治理的一項基礎性工作。決定提出，探索建立全國統一的人口管理制度。中國人民公安大學治安學院教授伍先江認為，全國統一的人口管理制度涵蓋人口登記管理、人口信息管理、人口服務管理等制度。從國家層面統籌人口管理制度，將更好保障公民合法權利、便利公民社會生活，全面提升公共服務水平，促進經濟社會發展，同時也為社會治理、國家安全提供基礎性支撐。



決定明確，加強社會工作者隊伍建設，推動志願服務體系建設。中央社會工作部有關部門負責同志表示，將認真貫徹落實黨中央決策部署，著力在加強社會工作者隊伍和志願服務體系建設上改革創新，會同有關方面完善社會工作者隊伍培養、評價、使用和激勵保障制度，推進社會工作者隊伍專業化、職業化建設，大力弘揚志願精神，拓展志願服務領域，完善支持保障措施，加強品牌建設，增加優質供給，讓更多人有渠道、有載體、常態化參與進來。



決定提出，提高市域社會治理能力，強化市民熱線等公共服務平台功能，健全“高效辦成一件事”重點事項清單管理機制和常態化推進機制。



北方工業大學文法學院院長劉澤軍認為，市域社會治理涉及千家萬戶的切身利益，需要具體、有力的措施作為抓手，通過強化公共服務平台功能、把重點事項清單落到實處、健全常態化推進機制，真正讓百姓擁有改革獲得感。