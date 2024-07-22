解讀｜健全綠色低碳發展機制

中評社北京7月22日電／據新華社消息，21日發布的《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》對深化生態文明體制改革作出部署，提出健全綠色低碳發展機制。



決定提出，聚焦建設美麗中國，加快經濟社會發展全面綠色轉型，健全生態環境治理體系，推進生態優先、節約集約、綠色低碳發展，促進人與自然和諧共生。



決定提出關於健全綠色低碳發展機制的一系列重大部署，如“實施支持綠色低碳發展的財稅、金融、投資、價格政策和標準體系”“優化政府綠色採購政策”“加快規劃建設新型能源體系”“建立能耗雙控向碳排放雙控全面轉型新機制”“構建碳排放統計核算體系、產品碳標識認證制度、產品碳足跡管理體系”等。



習近平生態文明思想研究中心副主任俞海表示，中國式現代化是人與自然和諧共生的現代化。當前，我國經濟社會發展已進入加快綠色化、低碳化的高質量發展階段。要把綠色低碳發展作為解決生態環境問題的治本之策，加快形成綠色生產方式和生活方式，厚植高質量發展的綠色底色。



同時也要看到，我國綠色低碳發展水平整體還不高，經濟社會發展全面綠色轉型內生動力不足、基礎薄弱。



俞海說，決定提出的一系列改革部署，力度大、舉措實，將進一步統籌好發展和保護的關係，推動綠水青山的自然財富、生態財富轉化為社會財富、經濟財富，同時將助推我國新型能源體系建設更加健全，保障碳市場高效運行的基礎性制度更加完善。



“推動這些改革措施落實落地，將推進我國經濟社會綠色低碳發展邁上新台階，以高品質生態環境支撐高質量發展。”俞海說。