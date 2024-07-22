解讀｜加快構建房地產發展新模式

中評社北京7月22日電／據新華社消息，21日發布的《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》提出，加快建立租購並舉的住房制度，加快構建房地產發展新模式。



決定提出，加大保障性住房建設和供給，滿足工薪群體剛性住房需求。支持城鄉居民多樣化改善性住房需求。



“構建房地產發展新模式，是破解房地產發展難題、促進房地產平穩健康發展的治本之策。加大保障性住房建設和供給，完善住房供應體系，更好滿足剛性和改善性住房需求，是構建房地產發展新模式的重要內容。”住房城鄉建設部政策研究中心副主任浦湛說。



“此次部署的房地產發展改革路徑，指向明晰、重點突出，為我國房地產在新舊模式轉換之際作出頂層政策設計。房地產高質量發展將為中國經濟高質量發展積蓄新動能，為建設適應人民群眾新期待的‘好房子’提供有力支撐。”浦湛說。



決定強調充分賦予各城市政府房地產市場調控自主權，因城施策，允許有關城市取消或調減住房限購政策、取消普通住宅和非普通住宅標準。



浦湛表示，多部門打出金融、土地、存量商品住房消化等政策“組合拳”，各地結合本地實際適時優化調整房地產政策，政策效應逐漸釋放，市場活躍度有所提升，房地產市場正在出現積極變化。決定發布後將進一步釋放置業需求，減輕居民住房消費負擔，加快房地產市場重塑信心、走出調整期的步伐。