解讀｜建立優質文化資源直達基層機制

中評社北京7月22日電／據新華社消息，21日發布的《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》提出，完善公共文化服務體系，建立優質文化資源直達基層機制，健全社會力量參與公共文化服務機制。



發展公共文化服務，是保障人民文化權益、改善人民生活品質、補齊文化發展短板的重要途徑。黨的十八大以來，我國不斷促進基本公共文化服務標準化均等化。公共文化服務保障法、公共圖書館法頒布實施，中辦、國辦印發《關於加快構建現代公共文化服務體系的意見》《國家基本公共文化服務指導標準（2015—2020年）》等，推動我國公共文化服務體系建設取得顯著進展。



“決定提出的‘優化文化服務和文化產品供給機制’與黨的二十大報告提出的‘健全現代公共文化服務體系’思路一脈相承。”北京大學國家現代公共文化研究中心主任李國新認為，在我國公共文化服務體系建設已較為完備的基礎上，決定聚焦文化強國建設的有關部署，使公共文化服務體系更加完善，達到補短板、強弱項、提質量的目的。



李國新表示，決定提出“建立優質文化資源直達基層機制”，是優化文化服務和文化產品供給機制的具體做法。這一機制既強調文化資源質量，重點解決公共文化產品“好不好”的問題；又強調供給方式，明確要讓優質文化資源與老百姓“直接見面”。要通過進一步推廣“訂單式”“菜單式”“預約式”服務等，為廣大基層人民群眾提供更高質量、更有效率、更加公平、更可持續的公共文化服務，以高質量文化供給增強人們的文化獲得感、幸福感。