解讀｜健全鑄牢中華民族共同體意識制度機制

中評社北京7月22日電／據新華社消息，21日發布的《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》提出，制定民族團結進步促進法，健全鑄牢中華民族共同體意識制度機制，增強中華民族凝聚力。



民族團結是我國各族人民的生命線，中華民族共同體意識是民族團結之本。中央民族大學教授嚴慶表示，決定明確“制定民族團結進步促進法”，這是新征程上將鑄牢中華民族共同體意識工作落細落實的重要體現，將為健全鑄牢中華民族共同體意識制度機制提供法律支撐，更好以中華民族大團結促進中國式現代化。



嚴慶認為，決定提出“健全鑄牢中華民族共同體意識制度機制”，就是要以制度機制為保障，將鑄牢中華民族共同體意識工作法治化、常態化、長效化。



山東大學教授王成表示，緊緊圍繞進一步全面深化改革、推進中國式現代化，要把鑄牢中華民族共同體意識作為新時代黨的民族工作和民族地區各項工作的主線，在加強中華民族共同體理論體系建設、構築中華民族共有精神家園、講好中華民族故事等方面持續發力，推動民族事務治理體系和治理能力現代化。



“交往交流交融，是增進民族團結、鑄牢中華民族共同體意識、推進中華民族共同體建設的必由之路。”王成說，鑄牢中華民族共同體意識制度機制的建設，需要構建互嵌式社會結構和社區環境，推動各民族群眾流動融居，促進各民族廣泛交往交流交融，不斷提高公共服務保障能力和水平，讓各族群眾共享改革發展成果，像石榴籽一樣緊緊抱在一起，推動中華民族成為認同度更高、凝聚力更強的命運共同體。