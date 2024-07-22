解讀｜統籌推進財稅體制改革

中評社北京7月22日電／據新華社消息，財政是國家治理的基礎和重要支柱，當前，新一輪財稅體制改革如何推進備受關注。21日發布的《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》圍繞深化財稅體制改革，從健全預算制度、健全稅收制度、完善中央和地方財政關係等方面作出重要部署。



習近平總書記在關於決定的說明中指明了深化財稅體制改革的重要方向：“統籌推進財稅體制改革，增加地方自主財力，拓展地方稅源，合理擴大地方政府專項債券支持範圍，適當加強中央事權、提高中央財政支出比例。”



“此次部署的新一輪財稅體制改革，與黨的十八屆三中全會相關部署一脈相承，並瞄准建立健全與中國式現代化相適應的財政制度。”中國社會科學院財政稅收研究中心主任楊志勇說，決定的部署體現了系統改革的要求，將為完善宏觀經濟治理體系、更好發揮財政職能作用提供堅實制度保障。



圍繞健全預算制度，決定提出“把依托行政權力、政府信用、國有資源資產獲取的收入全部納入政府預算管理”“完善國有資本經營預算和績效評價制度”“深化零基預算改革”等。



圍繞優化稅制結構，決定提出“研究同新業態相適應的稅收制度”“健全直接稅體系，完善綜合和分類相結合的個人所得稅制度”等，著力健全有利於高質量發展、社會公平、市場統一的稅收制度。