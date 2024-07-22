解讀｜健全人口發展支持和服務體系

中評社北京7月22日電／據新華社消息，21日發布的《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》對健全人口發展支持和服務體系作出部署，明確以應對老齡化、少子化為重點完善人口發展戰略，提出完善生育支持政策體系和激勵機制等改革舉措。



黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央高度重視人口問題，因時因勢調整優化生育政策及其配套支持措施，為保持適度生育水平和人口規模、促進高質量發展提供了有力支撐。



決定提出，以應對老齡化、少子化為重點完善人口發展戰略，健全覆蓋全人群、全生命周期的人口服務體系，促進人口高質量發展。完善生育支持政策體系和激勵機制，推動建設生育友好型社會。有效降低生育、養育、教育成本，完善生育休假制度，建立生育補貼制度，提高基本生育和兒童醫療公共服務水平，加大個人所得稅抵扣力度。



實現“幼有善育”，對於激發“生”的意願、解決“育”的難題和減輕“養”的負擔具有重要作用。為此，決定提出，加強普惠育幼服務體系建設，支持用人單位辦托、社區嵌入式托育、家庭托育點等多種模式發展。



我國60周歲及以上人口已超2.96億，人口老齡化程度不斷加深。如何讓老年人共享發展成果、安享幸福晚年？