雅安漢源：不遺餘力搶救生命

中評社北京7月22日電／據新華社消息，7月20日凌晨2時30分許，嘩嘩的雨聲中，一陣急促的警鈴聲在四川省雅安市漢源縣消防救援大隊響起：馬烈鄉發生山洪泥石流災害，有人員被困，急需救援！8名消防員組成的突擊小隊緊急出動。



30餘人失聯，1524名群眾受災，40餘處房屋、60餘公里道路受損。一場搶救生命的緊急救援迅速展開。



各方救援隊伍向災區集結



災情發生後，應急管理部作出部署，要求全力搜救失聯人員，科學妥善處置，做好隱患排查，避免發生次生災害。雅安市迅速啟動自然災害一級救助應急響應、一級防汛應急響應、地質災害二級應急響應，成立漢源縣馬烈鄉“7·20”山洪暴雨災害搶險救援應急指揮部，下設人員搜救、人員核查、群眾安置等10個工作組，全力開展搜救工作。



20日下午，國家防汛抗旱總指揮部派出工作組趕赴現場指導救援處置。國家防災減災救災委員會啟動國家三級救災應急響應。國家防災減災救災委員會辦公室、應急管理部會同國家糧食和物資儲備局在前期向四川調撥1萬件中央救災物資基礎上，再次緊急調撥折叠床、棉褥、夏涼被、毛巾被等安置類中央救災物資4萬件。應急管理部調派中國安能三局29人、13台裝備趕赴現場，調派翼龍無人機執行現場應急指揮通信保障任務。



據統計，救災首日共投入23支隊伍，1000多名救援人員，協調1500餘台（套）設備趕赴現場，全力開展失聯人員搜救、重點區域人員核查、受災群眾轉移等工作。



截至21日0時，已搜救送治傷員12名（其中中度、輕度各6名），安全轉移群眾412人。

