山東發布暴雨、強對流和山洪災害預警

中評社北京7月22日電／據新華社消息，記者21日從山東省氣象局等多個部門獲悉，21日夜間開始，山東有一次較強降雨天氣過程。為此，山東發布暴雨黃色預警、強對流黃色預警和山洪災害氣象預警。



記者瞭解到，此次天氣過程是受到了副高邊緣暖濕氣流和冷空氣的共同影響。山東省氣象台於21日10時40分發布的暴雨黃色預警和強對流黃色預警顯示，21日夜間至22日夜間，全省過程累積平均降水量為30毫米至50毫米，中北部地區降雨量大，部分地區有明顯強對流天氣，伴有短時強降水和雷電，最大1小時降水量為50毫米至80毫米，雷雨地區雷雨時陣風8級至10級，局部11級。



其中，濰坊、青島、煙台和威海有大到暴雨部分地區大暴雨，聊城、濱州、東營、濟南、泰安、淄博、菏澤北部、濟寧北部和臨沂北部有中到大雨局部暴雨，其他地區有雷雨或陣雨。



氣象部門提醒，此次降水過程雨量分布不均，短時雨強大，暴雨災害風險較高，低窪地塊和路段可能出現積水或內澇，隱患點附近容易出現山洪、地質災害和中小河流洪水，部分水庫塘壩面臨風險，需加強防範。



為此，山東省水利廳和山東省氣象局於21日18時聯合發布山東省山洪災害氣象預警。預計7月21日20時至7月22日20時，濟南、泰安、淄博、臨沂、濰坊等市局部地區可能發生山洪災害；其他地區也可能因局地短歷時強降水引發山洪災害，提醒各地注意做好實時監測、防汛預警和轉移避險等防範工作。