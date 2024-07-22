網評：新消費“縣”在進行時

（圖源：新華社） 中評社北京7月22日電／新消費“縣”在進行時，“夢中情鄉”勢頭旺

來源：中國經濟網



如果留意，可以發現關於“縣城”的話題經常登上熱搜。春節時，“我的縣城發小吃肯德基都不看星期幾”引發熱議；五一時，“遊客擠爆小縣城”；前不久，“走不出，看不破”的縣城文學令人爭相效仿。縣域消費勢頭正旺，縣城成了很多人的“夢中情鄉”。



客觀數據也在印證縣城的變化。去年全國新開895家電影院，約1／3開在縣域範圍；今年上半年，全國農村居民人均消費支出9197元，實際增長7.4%，高出城鎮居民消費支出1.4個百分點，縣鄉消費品零售額占社會消費品零售總額的比重穩步提升，占比較上年同期提高0.4個百分點。



如今的縣城早已不是貧窮、落後的代名詞。商業綜合體林立，“村咖”遍地開花，新式茶飲店排起長隊……縣域消費與大城市生活愈發“無縫對接”。這背後，一方面是縣域消費者消費實力增強、消費理念逐步升級。其實，相比於一線城市，縣城生活節奏慢，生活成本較低，不少居民花錢消費的意願和能力都較強。同時，不少連鎖品牌紛紛開拓下沉市場，也拉近了“大城小縣”的消費差距。另一方面，得益於政策支持。近些年，從中央到地方，一系列扶持縣域經濟發展的舉措相繼出台，使得縣域內道路交通設施不斷完善、快遞物流更為便捷、商品供應鏈體系越發強韌，這些也激活了縣域消費的“一池春水”。



縣域消費旺，則地方經濟興。在經濟大循環體系裡，縣城起著承上啟下的重要作用，它是農民進城就業安家、城鄉要素跨界配置和產業協同發展的天然載體。我國有2800多個縣級行政區、38000多個鄉級行政區，居住人口眾多，這無疑是一片消費藍海。推動縣域消費提質擴容，對暢通國內大循環、加快構建新發展格局具有重要意義。



不過，並非每個縣城都能與大城市“無縫對接”，也有不少縣城由於經濟發展相對較慢、產業結構單一、就業機會不足等原因，消費並不景氣。縣域消費升級過程中，還存在一些短板。比如，與大中城市相比，縣域在公共服務的供給上欠賬較多，現代化設施布局尚不完善；又如，縣域內許多令人熟悉的消費場景，更多是對大中城市的復制、模仿，甚至一些連鎖店在縣城的服務標準低於在大城市的標準；再如，一些縣城消費市場“山寨”品牌盲目跟風，影響了品牌市場形象和消費體驗。

