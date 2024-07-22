網評：從“大門常打開”到“服務暖心懷”

中評社北京7月22日電／從“大門常打開”到“服務暖心懷”

來源：光明日報



入境簽證政策優化再進一步，6日過境免簽政策再擴大適用範圍。近日，國家移民管理局發布公告，即日起，144小時過境免簽政策擴容3個口岸，擴大河南、雲南省內的過境免簽政策的可停留範圍。具體而言，在河南鄭州航空口岸實施144小時過境免簽政策，停留範圍為河南省行政區域；將雲南省144小時過境免簽政策停留範圍由昆明市擴大至昆明、麗江、玉溪、普洱、楚雄、大理、西雙版納、紅河、文山等9個市（州）行政區域；新增鄭州新鄭國際機場、麗江三義國際機場和磨憨鐵路口岸等3個口岸為144小時過境免簽政策適用口岸。



截至目前，國家移民管理局已在北京，天津，上海，河北石家莊、秦皇島，浙江杭州、寧波、溫州等地的37個口岸實施144小時過境免簽政策。相關負責人表示，該政策在服務國家高水平對外開放、便利中外人員往來、促進對外交流合作等方面發揮了重要作用，下一步，國家移民管理局將不斷改進優化過境免簽政策，持續深入推進移民管理局制度性開放，以更加開放的姿態歡迎外籍人員來華，全力服務促進高水平開放高質量發展。



中國自2013年1月起實施72／144小時過境免簽政策。政策實施初期，僅在部分主要城市和口岸試行。隨著時間的推移，這項政策經歷了從啟動到擴展再到優化的過程，並在促進國際交流與合作、增強國家形象建設、推動旅遊業發展等方面發揮了重要作用。7月5日，國家移民管理局數據顯示，2024年上半年我國各口岸入境外國人1463.5萬人次，同比增長152.7%，其中通過免簽入境854.2萬人次，占比52%，同比增長190.1%。



“我家大門常打開，開放懷抱等你。擁抱過就有了默契，你會愛上這裡。”16年前，一首廣為傳唱的歌曲不僅迎來了數以千萬計的遊客，也將一個開放自信、包容友善的大國形象立了起來。對於今天的中國而言，“開門”不再是物理空間的開放，更是一種心態的開放、文化的開放。從更深遠的意義而言，衹有世界能“走進”中國，中國才能更好走向世界。



旅遊的本質是服務。144小時免簽政策帶來大量遊客的同時，如何保證遊客的滿意度和體驗質量成為擴容提質的關鍵。為遊客提供相應的服務，滿足其生理和心理、物質和精神的需要，在這個過程中，服務不僅創造了和諧的氣氛，還觸動了情感、喚起了共鳴，使遊客在接受服務的過程中感到愜意、幸福，從而樂於交流、樂於消費。

