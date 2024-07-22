木活字印刷術：傳承中發展

中評社北京7月22日電／據新華社消息，福建寧化的木活字印刷術歷史悠久，邱恒勇是福建省級非遺項目“木活字印刷術 （寧化）”的代表性傳承人，他14歲時跟隨父親學習木活字印刷術，幾年後就能獨立完成檢字、排版、切紙、刷印等十餘道木活字印刷工序。如今，邱恒勇在傳承這項技藝的同時，著力於挖掘其藝術價值，力爭使古老的木活字印刷術煥發新的生機。