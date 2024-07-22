全國300餘項非遺項目亮相宜興

中評社北京7月22日電／據光明日報消息，7月20日晚，由文化和旅遊部指導，中國非物質文化遺產保護協會主辦，江蘇省文化和旅遊廳、無錫市人民政府聯合主辦的第二屆中國非物質文化遺產保護年會在江蘇省宜興市開幕。



本屆年會以“守正創新 賡續薪火”為主題，由開幕式、非遺大集、年會論壇構成，通過形式多樣、立體多元的非遺項目展覽展示、年度非遺保護成果發布、非遺學術研討等內容，讓非遺更好融入現代生活。



開幕式上，《中國非物質文化遺產傳播藍皮書2024》及相關案例正式發布，全面總結歸納2023年度非遺保護傳承工作概況，系統梳理非遺傳播案例與數據，為我國非遺保護事業的未來發展提供寶貴的參考與借鑒。



非遺大集由“水韵江南”“食行九州”“千茶百器”“錦綉中華”“曲苑雜壇”“窑窑相望 薪火相傳”六大板塊構成。展覽形式上，市集與展演緊密融合，來自全國各地300餘項國家級、省市級代表性非遺項目通過館、店、鋪、攤、水域、舞台的立體展陳形式，將中國南北東西風土人情巧妙融入江南水鄉。本屆年會的非遺大集還糅合了社火廣場、活態傳承展演區、互動打卡區、非遺精品館、非遺文創館、中醫藥館、非遺人之家等多個功能區域，讓觀眾更加沉浸地體驗好吃、好玩、好看的非遺項目，更加深刻地感受中華優秀傳統文化的無窮魅力。



年會論壇包含一個主論壇兩個主題論壇，並首次特設“非遺人之家”圓桌沙龍，來自全國非物質文化遺產及相關領域的專家學者齊聚一堂，共話非遺的保護傳承與創新發展，深入探討新時代背景下非遺保護傳承的新使命、新趨勢及新傳播方式。