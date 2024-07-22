網評：餐飲“新玩法”為消費市場“增味”

中評社北京7月22日電／期待餐飲“新玩法”為消費市場“增味”

來源：中國經濟網



去露營地體驗“露營＋火鍋”，喝杯咖啡的工夫順手來一次“文物修復”，到各地文創主題飯店打卡……如今的餐飲消費市場，“新玩法”越來越多。



“食不厭精，膾不厭細”，國人對吃的要求向來甚高。而隨著健康、理性、實用等新的餐飲消費理念逐漸成為市場主流，消費者對吃的要求也開始向精致健康轉變。



國家統計局數據顯示，上半年，全國餐飲收入26243億元，同比增長7.9%，高於社會消費品零售總額3.7%的同比增速，延續了增長態勢，展現出較強的發展活力。餐飲業與人民群眾日常生活緊密相關，是促消費、惠民生、穩就業的重要領域。推動形成更多餐飲消費新趨勢、新場景，對促進消費提質升級、更好地滿足人民高品質生活需求具有重要意義。



當前，餐飲消費需求發生新變化，供給側也在盡快跟上這一節奏。為了順應餐飲消費新趨勢，優化餐飲業發展環境，進一步釋放餐飲消費潛力，今年3月，《關於促進餐飲業高質量發展的指導意見》出台，從提升餐飲服務品質、創新餐飲消費場景、增強餐飲業發展動能等方面提出22項具體措施。前不久發布的《關於打造消費新場景培育消費新增長點的措施》則從更具體的角度，提出要發展餐飲消費細分領域，同時支持餐飲消費智能升級。



消費者更加注重營養搭配、餐飲環境、綜合體驗感，勢必對餐飲從業者提出更高要求。為此，餐飲企業積極挖掘消費新空間，增強消費者體驗。打造露營餐飲、開設“夜間食堂”、發展美食文旅……眾多個性化消費新場景應運而生，就是餐飲從業者不斷努力的結果。因為衹有不斷創新菜品樣式、服務模式和營銷方式，才能贏得消費者的“胃”，抓住消費者的心。



當然，餐飲行業迎合消費新趨勢，並非要一味追求標新立異、盲目跟風。目前來看，消費者對食品安全、口味等的需求仍在持續增長，“精致省”等餐飲消費模式得到市場的積極反饋，客流量也在湧向更具質價比、更加綠色低碳的餐飲場景。因此，各類餐飲企業在考慮如何利用“新玩法”吸引消費者的同時，也不要忘了“品質為王”“高性價比”這些基本要求。要在此基礎上，以增值服務、多元場景滿足消費者對美食的新需求。

