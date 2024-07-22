平遙古城裡的千年漆藝傳承

中評社北京7月22日電／據光明日報消息，“平遙古城三件寶，漆器牛肉長山藥……”在平遙這座千年古城中，人們口口相傳的三寶之首的平遙推光漆器，是中國四大漆器之一。



據《平遙縣志》中記載，春秋時期，平遙漆器已具雛形。唐開元年間，平遙漆器已成為山西漆器的代表，描金彩繪工藝獨樹一幟。到了明清時期，平遙漆業進入全盛期。清中期到民國初年，平遙票號、錢莊的興盛給漆藝製品帶來很大的商機，平遙推光漆器工藝得到長足發展。



千年古城，風采依舊；千年技藝，歷久彌新。



“能不能將平遙漆器傳承下去，是我最擔心的一件事——擔心有些人使平遙漆器‘變味’了。”1937年出生的薛生金是國家級非物質文化遺產平遙推光漆器項目國家級代表性傳承人。他60餘年如一日，一心鑽研漆器技藝，將傳承與弘揚平遙推光漆器作為自己的使命。



堆鼓置漆工藝是平遙推光漆器髹飾技藝中的精華部分，但到薛生金學藝時已失傳很久。1964年，薛生金通過一個偶然的機會接觸到堆鼓置漆工藝。經過不斷改良與實踐，薛生金如願恢復了這項古老而神秘的傳統技藝。除了堆鼓置漆，“三金三彩”“青綠山水”“金碧山水”“堆鼓彩繪”“瀝金瀝銀瀝螺”等工藝，也是薛生金多年精心鑽研而形成的獨特工藝，形成了平遙推光漆器傳統技藝的主要特色風格。



“推光漆器是中國傳統手工藝品，其以手掌推出光澤而聞名。” 薛生金說，推光，其實就是用手給漆面拋光，手的力道和溫度是影響推光成色的重要因素。



“根據近山遠山圖案的層次，一層一層堆漆，不能一下就堆起來。”薛生金對漆器的製作過程要求極其嚴格。平遙推光漆器的生產分為木胎、灰胎、漆工、畫工、鑲嵌五道工序，每個工序又有幾個細分步驟，整個流程的細分步驟有三十多個，每一個工序與步驟都體現了手工匠人門的精湛技藝和對美的極致追求。漆器的製作對畫工的技藝要求較高，一個熟練畫工必須學習繪畫四年以上，掌握繪畫的基本技巧，才能被允許在漆面上勾紅點翠，獨立操作。

