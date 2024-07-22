網評：謹防就業歧視“新馬甲”

中評社北京7月22日電／謹防就業歧視“新馬甲”



來源：經濟日報



“面試要求提供MBTI人格測試截圖”“因性格測試被拒”……社交媒體上，常有求職者吐槽此類現象。



近年來，MBTI人格測試受到追捧。此類測試以“貼標簽”的方式刻畫個人性格傾向、心理特徵和潛在能力，準確性和科學性一直存疑。如果企業以這種網紅爆款的性格測試篩選人才，將使招聘的公正性和信服力大打折扣。還有一些企業借性格測試之名，行性別歧視、地域歧視之實，加劇了求職者焦慮，更是涉嫌違反相關法律法規。



性格測試不應成為職業選擇的阻礙，但這個“新馬甲”的出現，反映出就業市場仍存在隱性的就業歧視。而性格測試的濫用，還迫使許多求職者“見招拆招”，刻意打造“人設”，以迎合企業喜好。市場上已經出現了越來越多所謂的“人格爆改”培訓。可見，消除就業歧視、推動公平就業仍然任重道遠。



有關部門既要加強警示宣傳教育，引導企業制定科學合理的招聘流程，慎用性格測試等指標；也要加大監督執法力度，對涉嫌就業歧視的企業進行及時提醒和懲治，規範招聘秩序。



讓求職者求助有門、投訴有道，暢通申訴舉報渠道必不可少。要加大宣傳力度，鼓勵求職者積極尋求幫助，並設立線上線下多渠道舉報方式，建立快速響應機制，面對就業歧視及時出手，維護求職者公平就業的權利。



此外，還要加強對求職者的就業指導。高校和相關方應形成合力，提供更多公益性的求職培訓與指導，幫助求職者樹立正確的就業觀念，掌握求職技能，熟悉維權手段。